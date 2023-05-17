В Уфе маленького мальчика насмерть придавило старым телевизором

Телевизор старого образца упал на двухлетнего мальчика в Уфе. Ребенок умер от полученных травм, сообщила прокуратура Башкирии.

Инцидент случился 17 мая в одной из квартир на проспекте Октября, когда мальчик находился под присмотром няни. На ребенка упала тумба со стоявшим на ней телевизором старого образца, сильно травмировав малыша.

«Ребенок скончался от полученных травм. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей», – сообщили в ведомстве.

Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Уфа, Наталья Рязанова

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