В России задержали четверых сборщиков средств для террористов в Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех человек, которых подозревают в пособничестве террористам. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Операции по задержанию прошли на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и в Дагестане. Установлено, что пособники собирали деньги для международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

«По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», – добавили в ЦОС.

Уголовные дела возбуждены по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»