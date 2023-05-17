Шестеро детей отравились курительной смесью в школе в Саратовской области

Шесть детей пострадали из-за отравления курительной смесью в одной из школ города Балашова Саратовской области. Трое школьниц направлены в больницу. Об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин в своем телеграм-канале.

«Из школы номер №6 города Балашова на скорой помощи в педиатрическое отделение везут трех девочек 13 лет. Жалобы одышка, тахикардия. С их слов разбили пузырек с курительной смесью и надышались. Еще трое обращались к медсестре школы», – написал министр.

Костин уточнил, что симптомы у трех школьников, обратившихся за помощью к медсестре, спустя некоторое время прошли.

Саратов, Наталья Петрова

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