Из-за очередной поломки самолета Бербок не смогла вылететь из Катара

Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла вовремя вылететь из Катара из-за второй за три дня поломки ее самолета, – сообщает Der Spiegel.

Журнал со ссылкой на свои источники пишет, что обратный рейс в Берлин из столицы Катара Дохи из-за обнаруженной неисправности в самолете Airbus пришлось отложить как минимум на два часа. Немецкая делегация вернулась в отель «Шератон».

В Катаре Бербок подписала со своим коллегой Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани декларацию о намерениях в отношении нового «стратегического диалога» между Берлином и Дохой.

Глава германского МИДа находится в турне по странам Персидского залива. Ее вылет из Берлина 15 мая пришлось задержать более чем на два часа из-за неисправности авиалайнера. В итоге делегация отправилась в командировку на другом самолете.

Доха, Иван Бабурин

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