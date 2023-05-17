В Запорожской области предотвращен теракт на газопроводе

В экстренных службах Запорожской области в среду, 17 мая, заявил, что на газопроводе в населенном пункте Ровное обнаружено самодельное взрывное устройство, – сообщают СМИ.

Представитель экстренных служб региона сообщил журналистам: «17 мая 2023 года ориентировочно в 18.00 (мск) в поселке Ровное севернее Мелитополя на трубе газопровода обнаружено самодельное взрывное устройство. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников ГУВД по Запорожской области указанное СВУ было обезврежено. Организован розыск лиц, причастных к подготовке диверсии на газопроводе. Дежурные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы»

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»