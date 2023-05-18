В Казани неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

В Казани неизвестные устроили диверсию на железной дороге, из-за которой было задержано пять грузовых составов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

ЧП произошло сегодня ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Горящее оборудование обнаружили сотрудники станции и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте поджога зажигалку и шариковую ручку. Служебные собаки не смогли взять след злоумышленников.

Кроме того, на этом участке нет видеонаблюдения, что осложнило задачу по поимке преступников. В настоящее время проводится расследование, диверсантов ищут.

Казань, Зоя Осколкова

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