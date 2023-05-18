В Омске троллейбус врезался в столб, есть пострадавшие

В Омске троллейбус с пассажирами попал в аварию. Пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на Космическом проспекте. Водитель троллейбуса потерял сознание во время движения, транспорт съехал с дороги и врезался в столб.

В момент аварии в салоне троллейбуса находились восемь человек. Шестеро получили травмы, из них троим оказана помощь на месте, остальных увезли в больницу на скорой.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Омск, Зоя Осколкова

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