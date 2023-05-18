В Забайкалье 15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю девочку

В Забайкалье подростка обвинили в сексуальном надругательстве над 10-летней девочкой. Уголовное дело в отношении юноши направлено в суд. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 12 марта этого года в одном из населенных пунктов Забайкальского края 15-летний подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой 10-летней девочки. Отмечается, что школьница в силу возраста не осознавала характер преступных действий злоумышленника.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дел по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния).

Расследование дела уже завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

Чита, Наталья Петрова

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