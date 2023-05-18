Канада запросила международную помощь в борьбе с масштабными лестными и ландшафтными пожарами, бушующими в стране

Канада запросила международной помощи в борьбе с мощными лесными пожарами, будущими на западе страны. От огненной стихии страдает провинция Альберта, там уже уничтожено более полумиллиона гектаров лесов и лугов, множество домов и предприятий.

«Ситуация в Альберте остается очень тревожной и опасной, и одна из проблем заключается в том, что теперь у нас также есть значительное количество пожаров, которые начались в Саскачеване, Британской Колумбии и на Северо-Западных территориях», – рассказал Билл Блэр, министр общественной безопасности Канады.

Поэтому страна «обращается за помощью к другим странам – США, Мексике, Австралии и Новой Зеландии», добавил он. Отметим, что Альберта – один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Для борьбы с огнем в Альберту были направлены около 2500 пожарных со всей Канады и 400 военнослужащих, но больших успехов они пока не достигли. По меньшей мере 27 очагов вышли из под контроля. На стороне Британской Колумбии, самой западной провинции страны, в среду было около 60 пожаров, в том числе 15 –неконтролируемых. «Нет никаких сомнений в том, что лето будет трудным и что нам понадобится помощь», – отметила Жозе Сент-Онж, представитель службы помощи Альберте.

«Учитывая количество пожаров, которые мы наблюдаем в настоящее время, пройдут месяцы, прежде чем они будут взяты под контроль, если не произойдет существенного изменения погоды, которое приведет к большой влажности», – добавила она, говоря о « долгой битве ». В регионе Северо-Западных территорий также были эвакуированы тысячи людей, которым угрожало пламя.

Отметим, что в Западной Канаде был очень сухой апрель, за которым последовали рекордные температуры с начала мая с сильными ветрами. В последние годы на эту часть земного шара неоднократно обрушивались экстремальные погодные явления, интенсивность и частота которых увеличились из-за глобального потепления.

Москва, Елена Васильева

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