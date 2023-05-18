Конгрессмены США выдвинули серьезные обвинения в адрес ФБР

Юридический комитет палаты представителей конгресса США в четверг, 18 мая, выпустил доклад, в котором обвинил ФБР в серьезных нарушениях и злоупотреблениях, – сообщают СМИ.

В опубликованном документе, подготовленном на основе показаний действующих и бывших сотрудников спецслужбы, говорится о «вопиющих злоупотреблениях, нерациональном использовании правоохранительных ресурсов и нарушениях среди руководящего звена ФБР».

Кроме того, в докладе конгрессменов говорится, что «под давлением сверху агенты ФБР вынуждены засекречивать дела о так называемом внутреннем экстремизме с целью поддержать политический нарратив о росте таких инцидентов в США».

Вашингтон, Иван Бабурин

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