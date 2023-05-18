В Красноярском крае с рельсов сошли пять грузовых вагонов

На перегоне Камарчага – Балай в Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, возможны задержки пассажирских поездов. Пострадавших нет, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале пресс-службы Красноярской железной дороги говорится: «18 мая, в 20:04 (16:04 мск), на перегоне Камарчага – Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги».

Красноярск, Иван Бабурин

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