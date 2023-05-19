В Южной Корее на российском рыболовном судне произошел пожар

В порту южнокорейского города Пусан возник пожар на российском рыболовном судне. Об этом сообщает агентство Newspim.

Возгорание произошло сегодня ночью. С судна эвакуировали 65 человек, никто из них не пострадал.

В тушении приняли участие 108 пожарных и 38 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось только шесть часов спустя.

Правоохранители проводят расследование, устанавливаются причины произошедшего. Предположительно, пламя начало распространяться из помещения для хранения рыболовных снастей.

Сеул, Зоя Осколкова

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