В Южной Корее на российском рыболовном судне произошел пожар

В порту южнокорейского города Пусан возник пожар на российском рыболовном судне. Об этом сообщает агентство Newspim.
Возгорание произошло сегодня ночью. С судна эвакуировали 65 человек, никто из них не пострадал.
В тушении приняли участие 108 пожарных и 38 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось только шесть часов спустя.
Правоохранители проводят расследование, устанавливаются причины произошедшего. Предположительно, пламя начало распространяться из помещения для хранения рыболовных снастей.
Сеул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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