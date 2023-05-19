В Татарстане банда лжеюристов обманула 75 человек

Полицейские Татарстана пресекли деятельность группы лжеюристов, обманувших 75 человек. Сумма ущерба от действий мошенников оценивается в 2,7 млн рублей. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Аферисты выманивали деньги граждан под предлогом оказания юридических услуг. Сообщники открыли подставные фирмы, от лица которых заключали договоры с клиентами.

«В настоящее время в правоохранительные органы обратилось не менее 75 человек, пострадавших от противоправной деятельности злоумышленников. Предварительный ущерб от их действий составил более 2,7 млн рублей», – сообщили в полиции.

Фигурантам уголовного дела о мошенничестве стали семь граждан. Четверо из них заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде, еще одному избран запрет определенных действий.

Обыски прошли по местам проживания подозреваемых в Ленинградской, Ростовской областях и Татарстане. Правоохранители изъяли свыше 1500 заключенных с клиентами договоров, а также различные предметы и документы. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»