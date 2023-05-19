Прокурор Международного уголовного суда объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России в пятницу, 19 мая, объявило в розыск выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хана Карима Асада Ахмада, – сообщают СМИ.

В базе розыска МВД России говорится: «Хан Карим Асад Ахмад, 30 марта 1970 года рождения, англичанин, разыскивается по статье УК РФ».

Следует напомнить, что в марте текущего года Следствeнный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест президента России.

Москва, Иван Бабурин

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