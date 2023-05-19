Грузинские депутаты подрались в зале заседаний из-за первого авиарейса Москва-Тбилиси

В парламенте Грузии во время пленарного заседания из-за возобновления авиасообщения с Москвой подрались депутаты. Видео инцидента транслировали местные телеканалы.

В распространяемом в соцсетях видеосюжете можно наблюдать, как после завершения выступления главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны критически высказался о восстановлении прямого авиасообщения с Россией. После того, когда он вернулся к своему креслу, его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его, началась потасовка. Конфликт вскоре урегулировали дежурившие в здании парламента правоохранители.

Сегодня в Тбилиси прибыл первый за последние четыре года прямой рейс из России. Разрешение на полеты уже получили авиакомпании Red Wings, «Азимут» и Georgian Airways.

У здания парламента в Тбилиси собрались выступающие против возобновления авиасообщения между Грузией и Россией. Днем у аэропорта также были митингующие. После попытки прорыва полицейского кордона некоторые протестующие были задержаны.

Тбилиси, Иван Бабурин

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