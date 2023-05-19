Украинские неонацисты выпустили по Мариуполю четыре дальнобойных ракеты

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 19 мая, выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, говорится: «В 21.20 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты».

Ранее сегодня появилась информация представителя силовых структур ДНР о взрывах в районе старого аэропорта Мариуполя.

Мариуполь, Иван Бабурин

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