В Приморье умерла участница горного забега

Одна из участниц спортивного забега на горе Литовка в Приморском крае умерла из-за переохлаждения на трассе. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 20 мая. Женщина 54 лет выбрала трассу средней сложности, но в отведенное время не вышла на контрольную точку, поэтому ее сняли с дистанции. Организаторы забега «Фалаза треил» объяснили, что вторая половина маршрута проходит через опасный участок каменных остроугольных глыб – курумник. Поэтому туда не допускают плохо подготовленных спортсменов, пишет портал News VL.ru.

Участница решила самостоятельно продолжить забег, но остановилась на курумнике. Когда ее нашли, лил дождь и дул сильный ветер. Медики диагностировали переохлаждение и пытались помочь женщине, но в 3 часа ночи констатировали смерть.

«Прокуратура организовала проверку и даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников», – сообщили в ведомстве. Прокуратура также взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти женщины.

Смоляниново, Наталья Рязанова

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