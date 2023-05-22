В аварии с микроавтобусом в Норильске пострадали семь человек

В Норильске микроавтобус попал в аварию. В результате травмы получили семь человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Микроавтобус ехал из Норильска в сторону аэропорта. В тот момент в машине находилось 10 пассажиров.

По предварительным данным, причиной аварии стал сильный боковой ветер. Водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, где автобус налетел на опору освещения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Норильск, Зоя Осколкова

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