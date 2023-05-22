На Алтае мужчина надругался над 13-летним мальчиком на глазах у его матери

В Алтайском крае ранее судимый за убийство мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах у его матери. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. Насильник задержан.

Вопиющий случай произошел 20 мая в селе Сараса Алтайского района в многодетной семье. В тот день местная жительница пошла в баню со своим старшим сыном. В какой-то момент к ним ворвался ее пьяный муж и надругался над пасынком на глазах у женщины.

По сведениям источника телеканала, оказавшись в парной, мужчина оттолкнул жену и напал на подростка. Женщина не смогла остановить неадекватного мужа, но позже обратилась в полицию. В итоге мужчину задержали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Надо отметить, что в семье воспитываются еще двое детей – родные дочери задержанного.

Барнаул, Наталья Петрова

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