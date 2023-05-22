Жителей Белгорода терроризируют: провокаторы объявили «эвакуацию»

Главное управление МЧС России по Белгородской области выступило с опровержением сообщений об эвакуации жителей столицы региона после прорыва украинских диверсантов.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится», – подчеркивается в сообщении регионального главка МЧС.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его словам, российские силовики «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Глава региона также сообщил, что в Грайворонском районе в результате массированного обстрела ВСУ число пострадавших мирных жителей увеличилось до шести. Стало известно, что еще двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также есть попадание в здание администрации.

«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется», – отметил Гладков.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о перестрелке пограничников с диверсантами у пункта пропуска «Грайворон» в селе Козинка на российско-украинской границе. Кроме того, появилась информация о боестолкновении с украинской ДРГ у деревни Дроновка. Shot со ссылкой на источник пишет, что по диверсантам с военной техникой работали артиллерия и авиация.

Белгород, Светлана Антонова

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