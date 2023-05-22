российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 мая 2023, 19:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Рядом со зданием Пентагона произошел мощный взрыв

Пентагон, фото: pixabay.com

В США в пригороде Вашингтона, городском округе Арлингтон рядом со зданием Пентагона произошел мощный взрыв, – сообщают американские СМИ.

В соцсетях распространяются снимки с места происшествия: недалекто от министерства обороны США поднимаются клубы черного дыма. Подробности происшествия в настоящий момент отсутствуют. Причины взрыва уточняются. Официальная информация о случившемся пока отсутствует.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,