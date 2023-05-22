В США в пригороде Вашингтона, городском округе Арлингтон рядом со зданием Пентагона произошел мощный взрыв, – сообщают американские СМИ.
В соцсетях распространяются снимки с места происшествия: недалекто от министерства обороны США поднимаются клубы черного дыма. Подробности происшествия в настоящий момент отсутствуют. Причины взрыва уточняются. Официальная информация о случившемся пока отсутствует.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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