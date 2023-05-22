Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Перми

Авиационные службы сообщают, что пассажирский самолет, следовавший рейсом Сургут – Москва, подал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Перми, – передает ТАСС.

Собеседник сообщил агентству, что: «экипаж Boeing рейсом Сургут – Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь. Самолет подал сигнал тревоги спустя чуть более часа полета. Он сразу начал правый разворот на Пермь и стал снижаться с высоты 10 тыс. м.»

Москва, Иван Бабурин

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