Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции.
В своем Telegram-канале Гладков написал: «В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества».
Ранее сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации.
Белгород, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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