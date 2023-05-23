В Таиланде шторм сорвал крышу спортплощадки: погибли 7 детей, еще 18 ранены

В результате обрушения крыши школьной спортплощадки в провинции Пхичит в Таиланде погибли семь учащихся, еще 18 пострадали. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел накануне во время шторма. На район Сам Нгам обрушился ливень с ураганным ветром. Порывами ветра сорвало крыши нескольких домов.

Все пострадавшие госпитализированы.

Власти провинции оценивают ущерб, нанесенный штормом.

Бангкок, Наталья Петрова

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