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Вторник, 23 мая 2023, 11:01 мск

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В Таиланде шторм сорвал крышу спортплощадки: погибли 7 детей, еще 18 ранены

Фото: bangkokpost.com

В результате обрушения крыши школьной спортплощадки в провинции Пхичит в Таиланде погибли семь учащихся, еще 18 пострадали. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел накануне во время шторма. На район Сам Нгам обрушился ливень с ураганным ветром. Порывами ветра сорвало крыши нескольких домов.

Все пострадавшие госпитализированы.

Власти провинции оценивают ущерб, нанесенный штормом.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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