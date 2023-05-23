В Казани мать ученика напала с ножом на сотрудницу школы

В Казани мать одного из учеников пришла в школу сына и напала на сотрудницу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию поступило сообщение о нападении на преподавателя одной из школ Московского района, передает РИА «Новости».

«Выяснилось, что днем в учебное заведение пришла одна из родительниц ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, требовала решить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса», – говорится в сообщении.

В результате одна воспитательница получила травму руки, никто из детей не пострадал, добавили в полиции.

Подозреваемую задержали, она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Казань, Зоя Осколкова

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