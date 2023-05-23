В Нижегородской области мать отдала непослушного сына в детдом

Жительница Нижегородской области решила отказаться от 12-летнего сына из-за его плохого поведения. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Семья проживает в городе Урень. Мать помимо подростка воспитывает еще двоих детей. Мальчик хулиганит и постоянно сбегает из дома, из-за чего состоит на учете в ПДН.

За последние полгода ребенок пропадал семь раз, полицейские возвращали его домой. При этом матери приходится оплачивать административные штрафы. В этот раз сын еще и повредил чужое имущество – разбил стекла автомобиля, принадлежащего местному предприятию.

Мальчика поместили в детский дом, где он пробудет полгода. Затем будет решено, как дальше поступить с этой семьей.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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