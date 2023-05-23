Тренера детской спортшколы задержали по подозрению в изнасиловании воспитанниц

В Уфе задержан 58-летний тренер детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту по подозрению в изнасиловании и развращении воспитанниц. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

На тренера по ски-кроссу пожаловались матери две сестры-лыжницы. Старшая девочка – ученица девятого класса, сообщила родительнице, что тренер приставал и трогал ее во время нескольких выездов на соревнования. Кроме того, по утверждению матери, наставник изнасиловал ее младшую дочь-пятиклассницу.

Тренера задержали. На допросе он признался в совершении преступлений в отношении воспитанниц. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили задержание и привлечение мужчины к уголовной ответственности, но не стали уточнили, что он тренер. Там отметили, что с подозреваемым проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

Уфа, Наталья Петрова

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