Беспилотник сбросил взрывчатку на автодорогу в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 24 мая, сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть улицы в Белгороде.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте».

Накануне вечером во вторник, 23 мая, губернатор Белгородской области также рекомендовал охотникам и имеющим оружие жителям региона не стоит применять его против неизвестных вооруженных людей.

Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос во время трансляции в соцсети «ВКонтакте» могут ли охотники и жители области, имеющие оружие, увидев вооруженных людей, как в случае с Грайвороном, применять его, губернатор сказал: «Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя. На сегодняшний день войск достаточно, которые обеспечивают нашу безопасность».

Белгород, Иван Бабурин

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