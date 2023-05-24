В Удмуртии семь детей пострадали при обрушении школьной беседки

В Удмуртии на территории школы рухнула беседка. Семь детей получили травмы.
ЧП произошло в деревне Лудорвай. Отмечается, что в беседке проводился ремонт, детей там не должно было быть.
На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Обломки конструкции ранили семь человек в возрасте 7-8 лет, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.
Пятерых пострадавших отправили на дообследование в Ижевск, еще двоим оказали помощь на месте.
Ижевск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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