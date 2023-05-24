российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 мая 2023, 13:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Удмуртии семь детей пострадали при обрушении школьной беседки

В Удмуртии на территории школы рухнула беседка. Семь детей получили травмы.

ЧП произошло в деревне Лудорвай. Отмечается, что в беседке проводился ремонт, детей там не должно было быть.

На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Обломки конструкции ранили семь человек в возрасте 7-8 лет, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Пятерых пострадавших отправили на дообследование в Ижевск, еще двоим оказали помощь на месте.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,