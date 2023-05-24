Под Самарой пьяный водитель не справился с управлением и съехал в Волгу

В Самарской области автомобиль рухнул с обрыва в Волгу. В результате пострадали три человека. Выяснилось, что водитель был пьян.

ДТП произошло поздно ночью в Приволжском районе. По данным ГИБДД, 19-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась в реку.

«С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована 16-летняя девочка-пассажир», – отметили в полиции.

Водителю и его 19-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте, добавили в региональном управлении МВД.

Самара, Зоя Осколкова

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