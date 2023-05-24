Пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы обнаружены спасателями

МЧС России в среду, 24 мая, заявило, что пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы обнаружены на высоте 3800 метров, угрозы их жизни нет, – сообщают СМИ.

В пресс-службе МЧС России, в частности, сообщили: «Спасатели МЧС обнаружили группу туристов из Республики Беларусь на высоте 3800 метров. Угрозы жизни нет. Спасательная операция длилась 36 часов в сложных горных условиях и при плохой погоде. Подъем на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и осадками в виде снега.

«К поисково-спасательной операции привлекались более 80 человек и 24 единицы техники, а также беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8. Решается вопрос о спуске туристов», – сообщили в экстренных службах России.

Москва, Иван Бабурин

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