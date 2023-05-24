В результате взрыва газа в Краснодаре пострадал человек

Мэр Краснодара Евгений Наумов в среду, 24 мая, сообщил, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадал один человек, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Наумов написал: «Все-таки есть одна пострадавшая женщина. Она направлена с ожогами в Краевую клиническую больницу № 1», – заявил Наумов.

Взрыв произошел на пятом этаже в жилом доме 1966 года постройки, расположенном по улице Клинической, около 18:00 по мск. Следователи и специальные службы находятся на месте взрыва.

В управлении МЧС Краснодарского края сообщили, что «пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек. К тушению пожара привлекается группировка сил и средств РСЧС в количестве 123 человек и 36 единиц техники».

Ранее сообщалась, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жильцов дома.

Краснодар, Иван Бабурин

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