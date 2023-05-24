20% украинских мошеннических колл-центров управляется из Нидерландов и Германии

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в среду, 24 мая, заявил, что каждый пятый мошеннический колл-центр на Украине управляется из Нидерландов и Германии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кузнецов сказал: «Обнаруженная «Сбером» база данных показала, что 212 колл-центров управляются тремя головными центрами по модели франшизы, а инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии. Преступники используют профессиональные CRM-системы для управления звонками и фиксируют в них суммы украденного. Средний колл-центр похищает 40 тысяч долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности 212 колл-центров, работающих по франшизе, в этом году достиг 100 миллионов долларов. Типовой колл-центр совершает 70 тысяч звонков в день и насчитывает до 100 «операторов» в одну смену».

«Как показало собственное исследование «Сбера», на Украине действует более тысячи мошеннических колл-центров, в которых задействовано порядка 100 тысяч человек. Примерно 300 таких колл-центров сосредоточены в «столице» телефонного мошенничества – в Днепре. По данным банка, 92% звонков преступников направлены на Россию, а оставшиеся 8% получают жители других стран, преимущественно Польши, Германии и Казахстана. Благодаря эффективным мерам противодействия объемы украденных у российских граждан средств снижаются. В связи с этим мошенники постепенно переориентируются на жителей других государств, что делает эту угрозу глобальной», – заявил зампред правления Сбербанка.

Москва, Иван Бабурин

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