Житель Казани устроил стрельбу в поликлинике

В Казани мужчина пришел в больницу и выстрелил в женщину-охранника. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Инцидент произошел под утро в поликлинике на улице Гладилова. Неизвестный проник в здание и, увидев женщину, выстрелил в нее, предположительно, из огнестрельного оружия. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

В полицию обратилась сама потерпевшая. По горячим следами правоохранители задержали 50-летнего подозреваемого.

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления против личности. Проводится расследование.

Казань, Зоя Осколкова

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