В США участника «штурма Капитолия» приговорили к 18 годам тюрьмы

Участник «штурма Капитолия» 6 января 2021 года, основатель и лидер американской ультраправой организации Oath Keepers (Хранители клятвы или Верные присяге) Стюарт Роудс «за организацию заговора в целях воспрепятствования передачи власти в США» в четверг, 25 мая был приговорен к рекордным 18 годам заключения, – сообщает Associated Press.

В публикации агентства говорится, что «58-летний Родс стал первым обвиняемым в нападении 6 января 2021 года, которому вынесли приговор за подстрекательство к мятежу. Его приговор является самым суровым из сотен, вынесенных на сегодняшний день дел о беспорядках в Капитолии».

Окружной судья США Амит Мета перед оглашением приговора заявил, что «Стюарт Роудс является постоянной угрозой Соединенным Штатам и он явно желает, чтобы демократия в этой стране превратилась в насилие».

В своем последнем слове Родс объявил себя политическим заключенным и отказался от возможности выразить раскаяние или попроситьсуд о снисхождении.

«Я политический заключенный! У меня, как и у президента Трампа, единственное преступление – это выступление против тех, кто разрушает нашу страну», – заявил Родс.

Прокуратура требовала для Стюарта Родса 25 лет, так как считает его организатором заговора с целью насильственного срыва передачи президентской власти. По ее мнению, в отеле Вирджинии у заговорщиков жили группы быстрого реагирования для переброски оружия в столицу страны. Но это так и не было сделано.

«Длительный срок необходим для сдерживания политического насилия в будущем», – заявила помощник прокурора США Кэтрин Ракоци, приведя в качестве аргументов интервью и выступления Родса из тюрьмы, в которых он сказал, что «выборы 2020 года были украдены» и, что «то же самое повторится в 2024 году».

Стюарт Родс планирует обжаловать приговор.

«До сегодняшнего дня самый суровый приговор в более чем 1000 делах о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года составлял 14 лет для человека со многими судимостями, за нападение на полицейских с перцовым баллончиком и стулом во время штурма. Всего были осуждены более 500 человек, более половины приговорены к тюремному заключению, остальные получили условный срок или домашний арест», – говорится в материале Associated Press.

Вашингтон, Иван Бабурин

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