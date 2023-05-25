Украинские неонацисты обстреляли Бердянск, а над Ростовской областью сработала ПВО

Представитель оперативных служб Запорожской области в ночь на пятницу, 26 мая, сообщил, что вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по Бердянску, – сообщают СМИ.

Представитель служб сказал журналистам: «Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются».

Часом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над регионом система ПВО сбила украинскую ракету.

В своем Telegram-канале Голубев написал: «В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Прошу сохранять спокойствие».

Бердянск, Иван Бабурин

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