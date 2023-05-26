Три маленькие девочки утонули, купаясь в реке в Чувашии

В Чувашии три девочки в возрасте 8 и 9 лет утонули, купаясь в реке. Следственные органы ведут проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства гибели школьниц, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в села Шихазаны Канашского района. Днем 25 мая девочки без ведома взрослых отправились купаться на реку Малый Цивиль. «Купаясь в необорудованном для этого месте, они утонули», – говорится в сообщении. Родители школьниц забили тревогу после того, как девочки не вернулись домой. Вечером того же дня тела детей были обнаружены и извлечены из воды. Одежда, личные вещи и мобильные телефоны девочек нашли на берегу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято «соответствующее процессуальное решение, в том числе по вопросам профилактики детского травматизма и принимаемых мер по обеспечению их безопасности», отметили в ведомстве.

Чебоксары, Наталья Петрова

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