В Красноярске грузовик перевернулся и повредил более 10 машин

В Красноярске произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Красноярск».
Авария произошла на улице Пограничников. Самосвал «КамАЗ» опрокинулся набок и протаранил ряд автомобилей у края проезжей части, которые в результате столкнулись друг с другом.
В общей сложности повреждения получили 12 машин. На месте находятся сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, водителю грузовика стало плохо, что и стало причиной аварии. Кроме него пострадавших в ДТП нет.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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