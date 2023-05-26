В Красноярске грузовик перевернулся и повредил более 10 машин

В Красноярске произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Красноярск».

Авария произошла на улице Пограничников. Самосвал «КамАЗ» опрокинулся набок и протаранил ряд автомобилей у края проезжей части, которые в результате столкнулись друг с другом.

В общей сложности повреждения получили 12 машин. На месте находятся сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, водителю грузовика стало плохо, что и стало причиной аварии. Кроме него пострадавших в ДТП нет.

Красноярск, Зоя Осколкова

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