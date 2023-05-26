ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в Геленджике

ФСБ задержала жителя Геленджика, сторонника украинских неонацистов, готовившего теракт. Атака планировалась на объект правоохранительных органов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России 1981 года рождения планировал «осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона».

Несостоявшийся террорист оборудовал в лесу тайник и спрятал там готовую к применению самодельную бомбу. Взрывное устройство изъято. Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления СВУ. Кроме того, у него обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, «полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», говорится в сообщении.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), передает РИА «Новости». Он арестован.

Москва, Наталья Петрова

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