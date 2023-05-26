Неизвестный злоумышленник «заминировал» несколько десятков школ в столице Болгарии

Более 30 школ столицы Болгарии Софии в пятницу, 26 мая, получили электронные письма с предупреждением о заложенных бомбах, – сообщает национальное радио Болгарии.

В сообщении радиостанции говорится, что в электронных письмах было указано, что они отправлены националистом, недовольным внешней политикой Болгарии. При этом сообщений о приостановке занятий в учебных заведениях Софии пока не поступало.

«Согласно новым правилам, при получении сигнала о заложенной бомбе директор учебного заведения обязан вызвать полицию, после проверки здания бригадами МВД принимается решение о продолжении занятий, если ничего тревожного не обнаружено», – передает Болгарское национальное радио.

София, Иван Бабурин

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