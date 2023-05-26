Украинские неонацисты обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) в пятницу, 26 мая, сообщило, что Мариуполь подвергся обстрелу двумя дальнобойными ракетами, выпущенными украинскими военными, – сообщают СМИ.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства ДНР, говорится: «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.10 – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено две дальнобойные ракеты».
В свою очередь, в силовых структурах ДНР сообщили, что «ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мариупольскому заводу «Азовсталь».
Донецк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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