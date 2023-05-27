В Приморском крае неизвестный открыл стрельбу на АЗС

В Приморском крае неизвестный мужчина устроил стрельбу на автозаправке. Обошлось без пострадавших. Правоохранители ищут злоумышленника. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел днем в субботу, 27 мая, на 721-м километре трассы Хабаровск – Владивосток в Надеждинском районе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как одетый в темную одежду мужчина сделал несколько выстрелов в сторону автомобилей и людей, после чего скрылся.

По данным полиции, злоумышленник стрелял, предположительно, из охотничьего ружья.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии разыскивают злоумышленника.

Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты проверки в связи со стрельбой на АЗС.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»