Псковский губернатор сообщил о повреждении здания нефтепровода после атаки беспилотников

В Невельском районе Псковской области взрывом повреждено административное задание нефтепровода. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, инцидент произошел рано утром в субботу, 27 мая, неподалеку от деревни Литвиново.

«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы», – написал глава области в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

По сведениям телеграм-канала Baza, инцидент произошел на нефтеперекачивающей станции «Транснефти». После падения дронов-камикадзе на ее территории произошли два взрыва. «В результате атаки повреждены фасады и остекления трех административных зданий», – говорится в сообщении.

Псков, Наталья Петрова

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