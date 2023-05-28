На трассе в Башкирии перевернулась фура с химикатами

Фура, перевозившая химикаты, перевернулась на трассе М-5 в Башкирии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Грузовик SCANIA съехал в кювет неподалеку от деревни Искра и опрокинулся. Фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате дорожной аварии металлические бочки деформировались, что повлекло капельный розлив содержимого на поверхность земли.

В ведомстве отметили, что водных объектов рядом нет. Экологической угрозы нет. «Проводятся все необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», – говорится в сообщении.

Уфа, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»