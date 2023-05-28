Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа в Уфе

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, вечером 27 мая ребенок выпал из открытого окна балкона. В квартире он находился вместе с родственниками. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а «также причины и условия ему способствовавшие», говорится в сообщении. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья ребенка.

Уфа, Наталья Петрова

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