Несколько детей упали в обморок на линейке в школе под Омском

Семеро детей в возрасте 10-12 лет упали в обморок на школьной линейке в городе Тара Омской области. Прокуратура и правоохранители начали проверку.

Инцидент случился 26 мая на школьном дворе во время торжественной линейки в честь открытия мемориальной доски погибшему участнику СВО Евгению Звереву. Несколько учащихся 5-7 классов почувствовали недомогание и упали в обморок. Мероприятие проводилось в жаркий день.

В управлении Следственного комитета уточнили, что госпитализация потребовалась четырем ученикам. Им поставили капельницы и отпустили домой, их здоровью ничто не угрожает, сообщил портал Om1.ru.

«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, образовательного учреждения по соблюдению законодательства об образовании, безопасном нахождении детей в школе», – рассказали в прокуратуре области.

Ведомство также взяло на контроль ход доследственной проверки СКР.

Тара, Наталья Рязанова

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