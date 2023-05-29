Владелец «Википедии» решил судиться с Генпрокуратурой РФ

Административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc. (владелец «Википедии») с требованием признать незаконным требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ряду публикаций рассмотрит в июле Тверской суд Москвы, – сообщает Интерфакс.

В пресс-службе суда сообщили следующее: «Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 9:45 и 1:25 мск. В обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии» и требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации».

Следует напомнить, что, текущем году владелец энциклопедии «Википедия» Wikimedia Foundation Inc. в текущем году был неоднократно оштрафован за неудаление недостоверной информации об СВО, информации об организациях, признанных в РФ экстремистскими, и другой запрещенной в РФ информации.

Кроме того, в июле 2022 года Роскомнадзор обязал поисковые системы предупреждать пользователей интернета о том, что «Википедия» является нарушителем российского законодательства «в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации».



Москва, Иван Бабурин

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