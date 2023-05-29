СМИ: Представители НАТО напали на сербов в Косово

Представители Международных сил безопасности НАТО (KFOR) атаковали сербов в Косово. Есть пострадавшие, сообщает в понедельник, 29 мая, сербская газета «Вечерне новости».

В сообщении газеты говорится, что «Международные силы безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) в городе Звечан напали на сербов. Был использован слезоточивый газ. Сейчас там слышны разрывы бомб и выстрелы.Вице-президент «Сербского списка» Игорь Симич за несколько минут до этого призвал собравшихся перед зданием муниципалитета граждан, которых насчитывалось более тысячи, сесть на землю с поднятыми руками».

Приштина, Иван Бабурин

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