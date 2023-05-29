В беспорядках на севере Косово пострадал 41 военный НАТО из контингента KFOR

Вице-премьер Италии Антонио Таяни в понедельник, 29 мая, заявил, что в ходе беспорядков в Косововском Звечане пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR, среди них 11 итальянцев, – сообщает итальянское издание la Repubblica.

В своем микроблоге в Twitter Таяни написал: «Хочу выразить солидарность с военными миссии KFOR, которые были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них – 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира»

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подтвердили сообщения о ранениях представителей контингента KFOR в Косове и заявили о «неспровоцированных нападениях на военных».

В свою очередь, телеканал RT сообщает, что ситуация на севере Косова пока успокоилась, но кордоны KFOR остаются у здания муниципалитета в Звечане.

«Сербы собрались возле одной из церквей, в 150 м от кордона KFOR. В результате столкновений силовиков и протестующих пострадали более 50 сербских граждан», – передает RT со ссылкой на местного журналиста.

Приштина, Иван Бабурин

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