В Ульяновске сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом

В Ульяновске ранним утром во вторник, 30 мая, сошли с рельсов две цистерны с газовым конденсатом, одна опрокинулась. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Разлива конденсата не произошло, никто не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.

Инцидент случился около 04:20 мск на станции Ульяновск-2 во время маневровых работ. Сейчас на месте ЧП работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. «Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении.

Инцидентом также занялись следователи СК РФ на транспорте. По факту схода с рельсов двух цистерн проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте.

Ульяновск, Наталья Петрова

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